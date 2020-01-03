يحدث في سوق السيارات.. تراجع أسعار 10 طرازات بخصومات تصل لـ100 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

شهدت الأيام الأولى من عام 2020، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار عدد من السيارات في السوق المصرية، بخصومات تصل إلى 100 ألف جنيه.

وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد"، التغيرات التي حدثت في أسعار السيارات وفقاً للقوائم السعرية المعلنة من الوكلاء.

فيات تيبو

وفقاً للقوائم السعرية المعلنة من وكيل فيات، فإن أسعار فئات "تيبو" الجديدة، بعد التخفيضات، كانت كالتالي:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر 189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه، وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.

تويوتا كورولا

فيما كانت الأسعار الجديدة لتويوتا كورولا، وفقاً للقائمة السعرية التي أعلنتها "تويوتا إيجيبت"، وحصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منها، كالتالي:

- حصلت الفئة الأولى من كورولا، على تخفيض قدره 14 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف.

- أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قدره 10 آلاف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 315 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألفاً.

- كذلك حصلت الفئة الثالثة على تخفيض بلغ 12 ألف جنيه، ليصبح سعرها 350 ألف جنيه، بدلاً من 362 ألفاً.

- بلغ مقدار التخفيض على الفئة الرابعة من كورولا 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لها 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألف جنيه.

- حصلت الفئة الأعلى من كورولا على تخفيض قدره 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الجديد 450 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.

لادا جرانتا

خفضت مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء علامتي لادا اللا، وبي واي دي، أسعار سيارات لادا جرانتا "Face Lift"، بقيمة تصل إلى 3

آلاف جنيه لمختلف الفئات، لتصبح أسعار لادا جرانتا فئة "المانيوال" 155 ألف جنيه، بدلًا من 175 ألفًا سابقًا، وأسعار فئة "أتوماتيك" 175 ألف جنيه، مقابل 178 ألفًا.كما أعلنت مجموعة IFG، وكلاء سيارات زوتي في مصر،عن تخفيض سعر زوتي Z100 لتصل إلى 119.999 جنيه، لتصبح بذلك أرخص سيارة في السوق المحلي على الإطلاق.وأقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، تخفيضاً على أسعار سيارات هيونداي النترا "HD" ذات النسخة المجمعة محليًا، بقيمة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، فيما تراجعت أسعار النترا "HD" الفئة الأولى إلى 239.9 ألف جنيه، بدلًا من 246.9 ألف سابقًا، وانخفضت أسعار هيونداى النترا HD الفئة الثانية إلى 246.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 253.9 ألف، وهبطت أسعار طرازات "النترا HD" الفئة الثالثة إلى 252.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة بقيمة 259.9 ألف جنيه، مقابل 264.9 ألف، بينما حددت أسعار هيونداى النترا HD الفئة الخامسة بـ 267.9 ألف جنيه، بدلًا من 274.9 ألف.كما خفضت "غبور أوتو"، أسعار سيارات هيونداي أكسنت HCI موديل 2020، بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، لتصبح أسعار هيونداي أكسنت HCI الفئة الأولى "GL" إلى 260 ألف جنيه، بدلًا من 265 ألفا سابقًا، وانخفضت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الثانية "SR" إلى 273 ألف جنيه، 278 ألفا، وسجلت أكسنت HCI الفئة الثالثة "DAB ABS" نحو 283 ألف جنيه، مقابل 288 ألفا. وبلغت أسعار سيارات أكسنت الفئة الرابعة "H/L" نحو 313 ألف جنيه، مقابل 318 ألفا سابقًا، فيما وصلت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الخامسة "Exclusive" إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفا.كذلك شهدت هيونداي النترا AD المستوردة تخفيضات تصل إلى 7 آلاف جنيه، ووفقًا للأسعار الجديدة قدمت الفئة القياسية بنحو 299 ألف و900 جنيه، بدلًا من 307 ألف جنيه، بتخفيض 7 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية من هيونداي النترا AD بقيمة 309 ألف و900 جنيه بدلًا من 317 ألف جنيه سابقًا، وقدمت الفئة الثالثة بنحو 331 ألف و900 جنيه بدلًا من 337 ألف جنيه سابقًا، بتخفيض 5 آلاف جنيه، أما الفئة الرابعة بات سعرها الجديد 344 ألف و900 جنيه بدلًا من 352 ألف جنيه قبل تخفيضات الثاني من يناير الجاري، وعرضت مجموعة جي بي أوتو الفئة الخامسة من السيارة السيدان العائلية بنحو 364 ألف و900 جنيه، بدلًا من 372 ألف جنيه في السابق، وبعد تخفيضات مطلع العام أصبح السعر الرسمي للفئة السادسة 382 ألف و900 جنيه بدلًا من 390 ألف جنيه، وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي 432 ألف و900جنيه بدلًا من 440 ألف جنيه.كما أقرت شركة نيسان موتورز ايجيبت الأسعار الجديدة لموديلاتها في مصر، وأخطرت الموزعين بالبدء الفوري بالبيع بالأسعار الجديدة، والتي شهدت تراجعاً لأسعار سنترا الشكل القديم بـ15000 جنيه، فيما استقرت أسعار سنترا الشكل الجديد، بينما أنخفضت أسعار قشقاي 2020 بمقدار 6000 جنيه، للموديل الذي يطرح بدون الشاشة الجديدة، فيما فجرت نيسان مفاجأة برفع أسعار صني بمقدار 8 آلاف جنيه.بينما أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات أودي في مصر عن أحدث أسعار سياراتها في مصر في الساعات الماضية، وشمل ذلك تخفيضات على باقة موديلاتها المختلفة، وجاءت A3 موديل 2020، Premium بسعر 460 ألف جنيه بتخفيض 40 ألف جنيه، أما Prestige فجاءت بسعر530 ألف جنيه، بتخفيض 40 ألف جنيه، أما أودي A$ موديل 2020 Luxury فجاءت بسعر 680 ألف جنيه بنفس سعر موديل 2019، وSport بسعر 745 ألف جنيه بنفس سعر موديل 2019.أما أودي A5 2020، فئة SB P1 بسعر 785 ألف جنيه بتخفيض 15 ألف جنيه بينما جاءت SB P2 بسعر 880 ألف جنيه وزادت هذه الفئة الجديدة في السوق المصري، وجاءت أودي A6 موديل 2020فئة Pack 1 بسعر مليون و250 الف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه، أما أودي Q2 موديل 2020، فئة P1 بسعر 505 ألف جنيه بنفس سعر 2019، وفئة P2 بسعر 600 ألف جنيه بنفس سعر 2019.كذلك جاءت أودي Q3 موديل 2020، P1 بسعر 675 ألف جنيه بخصم 55 ألف جنيه، وP2 بسعر 750 ألف جنيه بخصم 50 ألف جنيه، وكان الخصم الأكبر من نصيب أودي Q8 موديل 2020 :، Pack 1 التي جاءت بسعر 2 مليون جنيه بخصم 100 ألف جنيه، بينما لم تعد موديلات A8 متوفرة في الوقت الحالي ضمن قائمة موديلات 2020 من الشركة الألمانية في مصر.