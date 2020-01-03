لكزس ستطرح سيارة اس يو في جديدة لمنافسة الألمان

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير جديد من Automotive News أن لكزس عازمة على إطلاق عدة موديلات محدثة وجديدة كليا في الأعوام القادمة، بتركيز خاص على الكروس اوفر والـ SUV للاستمرار في المنافسة مع الشركات الألمانية الفاخرة، مع عزم الشركة إطلاق موديل كروس اوفر واحد جديد كليا على الأقل بحجم متوسط.

الكروس اوفر الجديدة قد تكون سبعة أو ثمانية مقاعد ولكن لا توجد تفاصيل عن موعد الطرح بعد.. كما ستقوم لكزس بتحديث مجال موديلات الـ SUV الحالي، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن لكزس LX الحالية انطلقت في 2008، بينما GX انطلقت في 2010، كلاهما بحاجة ماسة لتحديثات شاملة.

وقد أطلقت لكزس في نوفمبر الماضي موديل UX 3002، وهي أول كروس اوفر كهربائية للعلامة بتركيز على الصين واليابان واوروبا، مع تقديم مدى 400 كيلومتر وقوة 201 حصان.

سيكون من المثبر متابعة تطورات لكزس وصانعات السيارات بالمجمل في الأعوام القادمة.. الطلب على الكروس اوفر والـ SUV لا يزال قويا حول العالم رغم تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام، بينما تنفق الشركات مبالغ طائلة لتطوير أحدث تقنيات القيادة الذاتية والمولدات الكهربائية وغير ذلك.