خصم مميز على سيارات شفروليه موديلات 2018 و2019 من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على خصم على سيارات شفروليه تاهو وترافرس وماليبو موديلات 2018 و2019 من 3,500 حتى 29,000 ريال، فرصتك جات …ليش تضيعها؟!. الشروط والأحكام: تتنوع الخصومات حسب موديل وفئة ومواصفات ولون وحالة السيارة.

يسري العرض من 1 يناير حتى 20 يناير 2020 أو حتى نفاد الكمية.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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