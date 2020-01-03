“التجارة” توضح حقوق المستهلكين عند صيانة سياراتهم لدى الوكلاء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن حقوق المستهلكين عند القيام بصيانة سياراتهم في الوكالات، وذلك في إطار دورها التعريفي والإرشادي ضمن خطة المملكة 2030.



أوضحت وزارة التجارة أن حقوق المستهلكين في صيانة سياراتهم تنقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي تمثل حقوق المستهلكين قبل الصيانة، وفيها يجب على الوكيل توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للصيانة الدورية وغير الدورية.



كما تشمل هذه المرحلة تحديد موعد الانتهاء من الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد عن ساعة من وقت استقبال السيارة للصيانة، بالإضافة إلى بيان مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها في مراكز الصيانة.

أما في المرحلة الثانية، وهي تمثل حقوق المستهلكين أثناء عملية الصيانة، وفيها يتم الكشف عن الأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء الصيانة بشكل موثق، مع عدم الإلزام بأداء تكلفة الأعمال التي لم يتم الموافقة عليها.



أما حقوق المستهلكين بعد الصيانة، فهي في تقديم معلومات وافية عن الصيانة التي تمت بشكل مكتوب، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من معاينة قطع الغيار “التالفة” التي تم استبدالها.