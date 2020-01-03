المرور الهندي يعيّن شرطة من الدمى لردع مخالفي المرور

الخليج ٣٦٥ نت – قامت إدارة الشرطة في مدينة بنجالور في جنوب الهند بتنفيذ فكرة مبتكرة هي الأولى من نوعها في العالم لمنع قائدي السيارات من مخالفة قوانين المرور في المدينة وهي تعيين عناصر شرطة من الدمى!



لا تندهش بالفعل ما قرأته صحيح، حيث قامت السلطات بإحضار عدد هائل من الدمى، وألبستهم الملابس الخاصة بشرطي المرور، بالإضافة إلى قبعات وقمصان بيضاء وسترات مشعة مع شارات، ووضعتهم عند التقاطعات الرئيسية على أمل دفع السائقين إلى احترام قوانين السير.

وفي لقاء مع مفوض شرطة المدينة بهاسكار راو للتحدث حول هذه الفكرة المبتكرة، قال:”الفكرة ليست تخويف أحد بل للالتزام بقواعد السير”، وكشف عن وجود أكثر من 8 ملايين سيارة تسير على الطرق في بنجالو، مع انخفاض عدد الشرطة الذين يقومون بتنظيم المرور في المدينة.

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وأضاف: “هناك 44 ألف تقاطع في المدينة لكن تم وضع إشارات المرور في نحو 450 منها فقط، وفي بقية التقاطعات يدير عناصر الشرطة بأنفسهم حركة المرور”.

وأوضح بهاسكار راو أنهم يتبعون أسلوب “الغميضة” في تغيير أماكن الدمى بالعناصر البشرية من الشرطة، حتى لا يعتاد السائقين على وجود الدمى في أماكن بعينها، وهو ما يساعد على الالتزام بقواعد المرور في المدينة.



وجاءت ردود الفعل متباينة حول مدى نجاح الشرطي الدمية في مهمته، إذ اعتبر البعض أن الفكرة مبتكرة من الشرطة والبعض الآخر حكم على الفكرة مجملاً بالفشل.