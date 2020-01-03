نصائح للسائقين يجب اتباعها قبل الانطلاق في رحلات بداية العام

الخليج ٣٦٥ نت – تخرج العائلات في فترة إجازة نصف العام الدراسي، للتنزه في الحدائق والمناطق الجبلية والمنتزهات، بالإضافة إلى التنقل من بلد إلى آخر للمتعة، لذا يجب قبل السفر أخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من سلامة السيارة.



وقد قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات خاصة بوسائل السلامة يجب العمل بها قبل الخروج للتنزه والسفر، حتى لا يتعرض لمواقف مزعجة أو حوادث أثناء القيادة على الطرق.



من النصائح التي وجهتها الهيئة للسائقين، هي ضرورة وزن أذرعة السيارات بشكل دوري خاصة حال الشعور باهتزاز السيارة أثناء القيادة، وتحريك السيارة كل فترة إذا تم ركنها لمدة طويلة، والتوجه لمراكز الصيانة على الفور في حال ظهور أية إشارات تحذيرية على لوحة القيادة.



كما نبهت على السائقات بضرورة فحص ضغط الهواء بالإطارات، ومستوى الزيت، وقوة المكابح، وعمل وسائل السلامة في السيارة مثل أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية، قبل الإنطلاق بالسيارة.

Advertisements

وأشارت الهيئة أيضاً إلى ضرورة التأكد من شراء الزيت المناسب لمحرك السيارة الذي نصحت به الشركة المصنعة، وتغيير فلتر الزيت بعد كل مرتين من تغيير الزيت، وشراء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة.



وحذرت “هيئة المواصفات” من وجود عدد من الحالات قد لا تفتح معها الوسائد الهوائية، وهي إذا كانت قوة التصادم خفيفة غير كافية لعمل الحساسات الإلكترونية، أو كانت الصدمة في مكان بعيد عن عمل الحساسات، أو وجود خلل في أجهزة ومكونات نظام عمل الوسائد الهوائية، أو إذا كانت لمبة تحذير الوسادة مضاءة وهو ما يدل على وجود عطل ما في نظام الوسائد.

وشددت الهيئة على عدم استخدام السلال الخلفية، لتأثيرها المباشر على توازن واستقرار السيارة، ولعدم توفر وسائل السلامة المرورية بها، ولعدم تصميمها من قبل الشركات الصانعة للسيارات، بالإضافة إلى قربها من عوادم السيارة وهو ما يزيد من خطر حدوث حريق.