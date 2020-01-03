الخليج ٣٦٥ نت – بدأت هيئة الطيران المدني في تطبيق رسوم بقيمة 10 ريالات مقابل استخدام مرافق المطارات، وذلك سيكون على المسافرين عبر الرحلات الداخلية. ولكن هناك من يُستثنى من دفع هذه الرسوم، وهم كالتالي: الرضع وأعضاء طاقم الطائرة المكلّفون بأداء مهامهم على متن الطائرة.

الطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف.

أعضاء طاقم الطائرة المسجلون بقائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك.

الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار. يُذكر أن العائدات من الرسوم ستُستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، وستخضع للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات ابتداءاً من تاريخ تطبيقها في جميع الناقلات الجوية، وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تُصدرها المطارات بشكل دوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطبيق رسوم على المسافرين بالرحلات الداخلية.. وإليك الفئات المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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