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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,222 سيارة “GMC” SIERRA1500 وشفروليه “Silvrado1500″، موديلات “2019-2020″، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء الاستدعاء لاحتمالية وجود غراء زائد حول كابل البطارية بالطرف الموجب، قد يؤثر على تدفّق التيار الكهربائي للمولد، مما يتسبب في توقف السيارة أو خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة الجميح للسيارات وجنرال موتورز والتوكيلات العالمية؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 1,222 سيارة “جي إم سي” و”شفروليه” لخلل قد يسبب حريقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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