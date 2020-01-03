استدعاء 1,222 سيارة “جي إم سي” و”شفروليه” لخلل قد يسبب حريقاً

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,222 سيارة “GMC” SIERRA1500 وشفروليه “Silvrado1500″، موديلات “2019-2020″، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء الاستدعاء لاحتمالية وجود غراء زائد حول كابل البطارية بالطرف الموجب، قد يؤثر على تدفّق التيار الكهربائي للمولد، مما يتسبب في توقف السيارة أو خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة الجميح للسيارات وجنرال موتورز والتوكيلات العالمية؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.