غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.. عقوبة من يستخدام لوحات لا تعود للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام لوحات غير عائدة للسيارة؛ حيث أن ذلك يُعد مخالفاً للأنظمة المرورية.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧)”.

يُذكر أن عقوبة مرتكب هذه المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز السيارة لحين إزالة المخالفة.