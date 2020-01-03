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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام لوحات غير عائدة للسيارة؛ حيث أن ذلك يُعد مخالفاً للأنظمة المرورية.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧)”.
يُذكر أن عقوبة مرتكب هذه المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز السيارة لحين إزالة المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.. عقوبة من يستخدام لوحات لا تعود للسيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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