عرض بداية العام الجديد على شراء وتقسيط هافال اتش2 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، واحصل على إنطلاقة قوية لعام جديد مع سيارات هافال الجديدة. السيارة المشمولة في العرض: هافال H2 موديل 2020: السعر النقدي: يبدأ من 51,900 ريال ( غير شامل الضريبة )

القسط الشهري: يبدأ من 899 ريال. مميزات العرض: صيانه مجانية سنة غير محدودة الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

ضمان 5 سنوات او 150 الف كم الشروط والأحكام: العرض على فئات محددة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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