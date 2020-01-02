Lincoln الجديدة.. سيارة تجمع بين القوة والاقتصادية

كشفت Lincoln مؤخرا عن نموذجها الأحدث من سيارات aviator التي تعتبر من بين أشهر السيارات الرباعية الدفع الفارهة في العالم.
وبالرغم من أن سيارة aviator grand touring الجديدة الهجينة جاءت بهيكل كبير ووزن 3 أطنان تقريبا، إلا أنها زودت بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 ليتر تقريبا.
أما قمرة المركبة فأتت آية في الفخامة، وزودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.
وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بـ 6 أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا، أما سعرها فيبدأ من 68.8 ألف دولار.
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