“52 صورة” جلسة تصوير نيسان التيما 2020 بعدسة الخليج ٣٦٥ نت

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الخليج ٣٦٥ نت – أتيحت نيسان التيما 2020 في السعودية مؤخراً لدى الوكلاء مناهل العالمية وبترومين، وأثناء تجربة قيادتنا لها، قمنا بإجراء جلسة تصوير بعدستنا للسيدان متوسطة الحجم.
تتبنى التيما لغة تصميم V-Motion التي نراها في الشبك الأمامي على شكل حرف V، مصابيح أمامية جريئة، خطوط حادة بأنحاء الهيكلة، بينما المصابيح الخلفية LED تمتد إلى الجوانب.
تأتي مقصورة نيسان التيما 2019 بتصميم أنيقة ومساحة رحبة، حيث تتوفر بها مقاعدة جديدة، مقود رياضي ثلاثي الشكل، عدادات قياسات 7 بوصة، شاشة 8 بوصة للمعلومات الترفيهية.
محركات نيسان التيما 2019:
- حقن مباشر 2.5 لتر 4 سلندر قوة 188 حصان وعزم 244 نيوتن متر – قير CVT
- تيربو متغير الضغط 2 لتر 4 سلندر قوة 248 حصان وعزم 370 نيوتن متر – قير CVT
أسعار نيسان التيما 2019:
- 83,740 ريال: S 2.5
- 92,740 ريال: 2.5 سبورت
- 95,740 ريال: 2.5 SV
- 112,740 ريال: SL 2.5
- 112,215 ريال: SV 2.0T
- 126,915 ريال: SL 2.0T
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