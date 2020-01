“بالفيديو” فولكس واجن تودع سيارتها الأيقونية بيتل في مقطع مؤثر

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الطراز الألماني الكلاسيكي الشهير “بيتل” أو الخنفساء التابع لفولكس فاجن أحد أبرز طرازات السيارات العالمية التي تمكنت من الصمود أمام التغيرات عبر عقود عديدة من الزمن.



لكن كانت نهاية حقبة هذه السيارات الفريدة العام الماضي حينما أعلنت الشركة الألمانية عن إيقاف إنتاج المزيد من سيارات بيتل، وهو ما كان يمثل صدمة لكثير من عشاق هذه السيارة الكلاسيكية العريقة.



ولقد أقامت كثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة العديد من حفلات الوداع لهذا الطراز الفريد والذي استمر في الأسواق أكثر من ثمانين عاماً.

كما بثت فولكس فاجن خلال احتفالات رأس السنة 2020 فيديو حزين مؤثرا بالرسوم المتحركة، ودعت خلاله طرازها الكلاسيكي الشهير “بيتل”، وتم نشره عبر عدد من القنوات الأمريكية، منها قناة ABC، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العالمية.



وحمل الفيديو الحزين اسم The Last Mile أو “الميل الأخير”، وهو إشارة إلى نهاية رحلة السيارة الكلاسيكية الشهيرة، والتي تعلق بها الكثير من عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم، ووضعت فولكس فاجن خلفية موسيقية للفيديو عبارة عن أغنية بعنوان “Let it Be”، قام بغنائها كورس Pro Musica.