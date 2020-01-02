هيونداي وكيا تتوقعان تعافي مبيعات السيارات العالمية في عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي وكيا عن توقعاتهم بارتفاع المبيعات الإجمالية بـ 5% في 2020 عقب تراجع مبيعاتهم في 2019 مقارنة بالتوقعات للعام الخامس على التوالي.

المبيعات العالمية لمجموعة هيونداي في 2019 تراجعت 3% إلى 7.19 مليون سيارة، أقل من هدف الشركة عند 7.6 مليون سيارة.

كما تراجعت مبيعات هيونداي وكيا في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، وإن تعافت المبيعات في أمريكا بفضل ازدياد الطلب على موديلات الكروس اوفر الجديدة.

وسينخفض الترتيب العالمي لمجموعة هيونداي وكيا إلى السادس من ناحية المبيعات بعد الإعلان عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين.. بينما انخفضت أسهم هيونداي 2.1%، وأسهم كيا 4.1%.