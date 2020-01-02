هيونداي وكيا تتوقعان انتعاش المبيعات في 2020

تتوقع هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشركتها الشقيقة كيا موتورز، ارتفاع مبيعاتهما معًا بنحو 5% في 2020، بعد أن أخفقتا في تحقيق هدفهما السنوي للعام الخامس على التوالي.

وأعلن صانعا السيارات تراجع مبيعاتهما العالمية 3% في 2019، إلى 7.19 مليون سيارة،

بينما كان المستهدف 7.6 مليون.

وهوت مبيعات الثنائي في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، مما أبطل أثر التعافي الحاصل في الولايات المتحدة التي تدعمت المبيعات فيها بالطلب على السيارات الرياضية

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متعددة الاستخدامات الجديدة من الشركتين وسعر صرف موات.

هيونداي وكيا تحتلان معًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث مبيعات السيارات، لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام الاندماج المزمع بين فيات كرايسلر وبي.إس.إيه، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

كما تراجعت أسهم هيونداي موتور 2.1% قبل إعلان التوقعات، في حين نزل سهم كيا موتورز 4.1%.