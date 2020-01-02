سيارات تيسلا يبدأ تصنيعها في الصين رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الشركة الرائدة لصناعة السيارات الكهربائية تيسلا بتسليم أول دفعة من سياراتها التي تم إنتاجها في مصنع “تشاينا جيجافاكتونرى 3” بالصين، وهو أول مصنع للشركة يتم تدشينه خارج أمريكا.



وكشفت تيسلا عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن هوية العملاء الذين سيتسلمون السيارات الأولى من الشركة وعددهم 15 من طراز”3 إس”، بأنهم من موظفي المصنع في شنغهاي، وأن أول سيارة تم تسليمها بالفعل إلى موظف في مخزن شينتياندى التابع للشركة.

وصرح المتحدث الرسمي لتيسلا خلال الحفل الذي أقامته الشركة بمناسبة تسليم أول سيارة من المصنع الجديد في الصين، إنه سيتم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة.

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وأشار المتحدث إلى أن إنتاج الشركة في المصنع الجديد حالياً يبلغ 1000 سيارة أسبوعيا، وأن الشركة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج كي يصل أسبوعياً إلى ثلاثة آلاف سيارة، وأن المستهدف السنوي يصل إلى 150 ألف سيارة.

يذكر أنه قد تم تدشين مصنع “تشاينا جيجافاكتورى 3” في يناير/كانون الثاني 2019، وأن بداية الإنتاج الفعلي في المصنع بدأ في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.