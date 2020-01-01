تسريب تصميم واجهة فورد بيبي برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة لتصميم المصابيح الأمامية والشبك الأمامي لفورد بيبي برونكو 2021، مع تصميم بيضاوي للمصابيح على خلاف التصميم الدائري لبرونكو كاملة الحجم، كما نلاحظ شعار “BRONCO” في منتصف الشبك الأمامي.

وقد ظهرت عدة صور تجسسية لبيبي برونكو في الماضي، آخرهم أثناء اختبارها في مدينة ديترويت الأمريكية في سبتمبر بتمويهات كثيفة، والتي كشفت عن تصميم صندوقي جدا للجسد.

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للوقت الحالي تتكتم فورد على كل التفاصيل، وحتى الداخلية تم تغطيتها بالكامل في الصور التجسسية الأخيرة لإخفاء أي ملامح تصميم لها، وإن كان من المتوقع حصول الـ SUV على لوحة عدادات رقمية بالكامل.

من ناحية القوة فقد تنطلق بيبي برونكو بنفس محركات اسكيب، ما يعني محرك 1.5 لتر أساسي بثلاثة سلندر بقوة 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن.متر، مع محرك آخر 2.0 لتر اختياري بأربعة سلندر بقوة 250 حصان وعزم دوران 372 نيوتن.متر، مع توقعات بانطلاق الموديل في 2021.