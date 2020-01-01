شركة روسية تعلن عن منزل سايبر هاوس المستوحى من تيسلا بيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الشركة الروسية Modern House بتصميم منزل “سايبر هاوس” المستوحى من شكل تيسلا سايبرتراك.. ويبدو المنزل بالغ الغرابة بحوافه الحادة واللمسات الفولاذية الخارجية المصقولة.

طبقا للمصممين، مساحة المنزل حوالي 300 متر مربع ويدعم الحياة داخل وخارج الجدران، مع منطقة مفتوحة في الطابق الثاني تشبه الصندوق الخلفي لسايبرتراك.

وسيستمد المنزل طاقته من ألواح شمسية مركبة على السقف، مع مدفأة كبيرة وغرفة واسعة للجلوس والكثير من النباتات وتصميم فريد من نوعه للسلالم الممتدة للأرضية.

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بالنسبة للطابق الأرضي فغالبا يشمل غرف النوم ودورات المياه.. وقد صرحت الشركة أن هذا المنزل سيأتي بنوافذ مدرعة وستائر معدنية وأبواب مغلقة هوائيا ومصعد للسيارات، وسيبدأ سعره من 865,000 دولار (3.2 مليون ريال).