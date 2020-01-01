سايبرتراك بيك اب: هل يرسلها إيلون ماسك على متن صاروخ إلى المريخ؟!

الخليج ٣٦٥ نت – منذ اليوم الأول للكشف عنها، وقد ظهرت تيسلا سايبرتراك كسيارة قادمة من أحد أفلام الخيال العلمي، وهو ما تعمد إيلون ماسك تنفيذه، حيث يعد تصميمها الغريب بمثابة انعكاس لشخصية ماسك، حيث يأتي بمبادرات رائعة وأخرى غريبة، وبعضها عبارة عن مزيج من الاثنين، مثل إطلاق الجيل الأول من تيسلا رودستر إلى المريخ.

والآن ألمح ماسك إلى أن هناك سيارة أخرى ستذهب إلى المريخ، حيث سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك ما إذا كانت سفينة الفضاء القادمة ستحمل سيارة سايبرتراك خلال مهمتها التي ستقوم بها عام 2022 إلى المريخ، وكان رد ماسك عبارة عن وجه مبتسم يرتدي نظارة شمسية، ولم يكن ذلك “نعم” أو “لا” بشكل مباشر، بل كان تلميحاً

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ربما يكون مستخدم تويتر هذا قد أعطى الفكرة لماسك، والجدير بالذكر أن عام 2022 هو العام الذي ستنطلق فيه سايبرتراك إلى الأسواق، لذا قد يكون ذهابها إلى المريخ بمثابة دعاية نهائية لها.

نحن نعلم أن ماسك يحب الدعاية المثيرة الجاذبة للأنظار، لذا نرى في رحلة المريخ هذه احتمالية تحقق كبيرة، ولكن لنقل أن ماسك أرسلها بالفعل إلى المريخ، هل تعتقدون أنها قد تعمل بالفعل على سطح الكوكب الأحمر؟ وهل يمكنها أن تنجو من درجات حرارة المريخ القارصة؟