هيونداي بيك اب 2021 تظهر أثناء اختبارها بأربعة أبواب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي في الشهر الماضي أن البيك اب سانتا كروز المُنتظرة ستدخل مرحلة الإنتاج في مصنع الشركة بألاباما ابتداءً من عام 2021، ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل عن السيارة، إلا أنها ترغب في تلبية احتياجات الراغبين في الحصول على جميع الخصائص التقليدية للسيارات صغيرة الحجم، لكنهم يحتاجون إلى صندوق خلفي كبير مفتوح أيضاً.

ظهرت البيك اب الصغيرة مموهة أثناء اختبارها وتظهر السيارة بغمارتين، وهو تغيير كبير عن السيارة الاختبارية، والجدير بالذكر أن هيونداي سانتا كروز الاختبارية كان قد تم الكشف عنها في معرض ديترويت للسيارات لعام 2005.

وعلى الرغم من اختلافهم في هذه الجزئية، إلا أن بقية التصميم يشبه السيارة الاختبارية، حيث تُظهر الصور واجهة أمامية عمودية وخطوط جسد أنيقة، ويمكننا ملاحظة أعمدة C المنحدرة مثل السيارة الاختبارية، وللأسف لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكننا استنباطها منها بفضل التمويهات الثقيلة.

أما فيما يتعلق بالمحرك، فقد يمكن أن تستمد قوتها من محركين بأربعة أسطوانات أحدهم سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران 241 نيوتن.متر للطراز الأساسي، والآخر محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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صور تجسسية:

تصميم تجريبي من 2015: