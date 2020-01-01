- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي في الشهر الماضي أن البيك اب سانتا كروز المُنتظرة ستدخل مرحلة الإنتاج في مصنع الشركة بألاباما ابتداءً من عام 2021، ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل عن السيارة، إلا أنها ترغب في تلبية احتياجات الراغبين في الحصول على جميع الخصائص التقليدية للسيارات صغيرة الحجم، لكنهم يحتاجون إلى صندوق خلفي كبير مفتوح أيضاً.
ظهرت البيك اب الصغيرة مموهة أثناء اختبارها وتظهر السيارة بغمارتين، وهو تغيير كبير عن السيارة الاختبارية، والجدير بالذكر أن هيونداي سانتا كروز الاختبارية كان قد تم الكشف عنها في معرض ديترويت للسيارات لعام 2005.
وعلى الرغم من اختلافهم في هذه الجزئية، إلا أن بقية التصميم يشبه السيارة الاختبارية، حيث تُظهر الصور واجهة أمامية عمودية وخطوط جسد أنيقة، ويمكننا ملاحظة أعمدة C المنحدرة مثل السيارة الاختبارية، وللأسف لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكننا استنباطها منها بفضل التمويهات الثقيلة.
أما فيما يتعلق بالمحرك، فقد يمكن أن تستمد قوتها من محركين بأربعة أسطوانات أحدهم سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران 241 نيوتن.متر للطراز الأساسي، والآخر محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران.
صور تجسسية:
تصميم تجريبي من 2015:
كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي بيك اب 2021 تظهر أثناء اختبارها بأربعة أبواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.