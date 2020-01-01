جينيسيس GV80 موديل 2020 تظهر في أول صور رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس عن أول صور رسمية تشويقية لـ GV80 موديل 2020 قبل تدشينه المرتقب لاحقا هذا الشهر، ونلاحظ على الفور التصميم المشابه لسيارة GV80 الاختبارية المدشنة منذ ثلاثة أعوام، مع بعض الاختلافات في الموديل الإنتاجي بطبيعة الحال.

أهم الاختلافات هي استخدام مقابض أبواب ومرايا جانبية تقليدية، ونرى مصابيح أمامية وخلفية LED منقسمة وشبكة تهوية كبيرة مثلثة، وهو الاتجاه الجديد في تصميم موديلات جينيسيس مثل G90.

ونرى في الداخلية شاشة عريضة لنظام المعلومات الترفيهية في منتصف لوحة القيادة مع شاشة ثانوية لإعدادات المناخ وزخرفات خشبية أنيقة على الكونسول الأوسط والأبواب ولوحة عدادات رقمية.

وقد ذكرت جينيسيس أن GV80 ستتوفر بثلاث صفوف للمقاعد، مع نظام دفع خلفي جديد مخصص لسيارات جينيسيس، ونظام دفع رباعي بشكل اختياري، وسنعلم المزيد مع التدشين الرسمي للسيارة في كوريا الجنوبية في يناير الجاري.