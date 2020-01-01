كتب: باسل الحلواني
سيطرت حالة من الترقب على سوق السيارات خلال الأيام الأخيرة من 2019، انتظاراً لما سيسفر عنه تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، التي يسري تطبيقها ابتداءً من اليوم، والتى تبلغ 10% من قيمة الجمرك، بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% فى يناير الماضي، لتتمتع السيارات التركية بإعفاء جمركى كامل بداية العام المقبل، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، الموقعة فى ديسمبر 2005.
وتوقفت حركة المبيعات تماماً في غالبية الشركات وصالات العرض، خاصةً خلال الساعات الأخيرة،
وكان كلاً من شركتي دينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، وتويوتا إيجيبت، قد أعلنتاعن خفض أسعار السيارتين "فيات تيبو"، و"تويوتا كورولا"، ذواتا المنشأ التركي، بمختلف فئاتهما، بخصومات تصل إلى 25 ألف جنيه، وذلك في قبل ساعات من بداية العام الجديد، تزامناً مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية علي السيارات التركية.
قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات تركية المنشأ، تأثرت بتطبيق الشريحة الأخيرة من "الشراكة التركية"، متوقعاً أن تشهد أسعار السيارات غير التركية المنافسة لها تخفيضات أيضاً في ظل اشتعال المنافسة في السوق.
وصرح "الخالدي"، أنه من المنتظر أن يعلن وكيل رينو في مصر عن تخفيض أسعار السيارة ميجان تركية المنشأ، لتنضم إلى "تيبو"، و"كورولا"، لافتاً إلى أن نصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، اشترطت وصول نسبة المكون التركي المحلي في السيارات الواردة من تركيا لـ60%، لتتمتع السيارة بالإعفاء.
وتوقع "الخالدي"، أن تعود المبيعات لطبيعتها مع دخول الربع الثاني من 2020، بعد استقرار الأسعار، وعودة العملاء من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الأول من "الشراكة التركية".. الترقب يسيطر على سوق السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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