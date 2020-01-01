كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازدا تستدعي أكثر من 35000 سيارة "Mazda 3" بسبب برمجيات خاطئة في نظام الكبح الأوتوماتيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا - Mazda باستدعاء أكثر من 35000 سيارة بسبب برمجيات غير الصحيحة في برنامج التحكم في نظام الكبح الأوتوماتيكي للطراز الجديد مازدا 3 - Mazda 3، وفقًا لتقارير Ukr.Media.

قال المكتب الصحفي لشركة مازدا - Mazda إنهم واجهوا مشكلة في البرمجة غير الصحيحة لنظام الكبح الذكي (SBS)، والذي يمكنه إيقاف نموذج مازدا 3 - Mazda 3 من الجيل الرابع دون سبب، حيث يكتشف النظام عن طريق الخطأ أشياء موجودة في مسار السيارة أثناء القيادة ويستخدم المكابح تلقائيًا.

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سيؤثر ذلك على 35،390 سيارة في طرازات 2019 و 2020 في الولايات المتحدة، وأكدت الشركة أنه لم يتم اكتشاف أي حادث أو إصابة تتعلق بالمشكلة.

واوضحت الشركة أنه في حالة حدوث هذا العيب، سوف يلاحظ السائق ذلك بالتأكيد، وتتوقف سيارته فجأة ويصدر صوت إنذار و تظهر رسالة تحذير في السيارة.

يقول الخبراء إن النظام تم تنشيطه أثناء القيادة بينما لم يكن هناك شيء حوله، وعلى الرغم من أنه يمكن إيقاف تشغيله، فإنه يتم تشغيله في كل مرة يتم فيها تشغيل السيارة.