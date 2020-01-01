شركة كيا تعلن عن موعد طرح الجيل الجديد من طراز Sorento

الأربعاء 1 يناير 2020

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية على لسان المدير التنفيذي لفرعها بقارة أوروبا، "إيميليو هيريرا"، عن موعد طرح الجيل الجديد من طراز Sorento.



ونقل موقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات تصريحات أدلى بها "هيريرا"، لموقع Automotive News Europe كشف خلالها عن أن طراز Sorento سيطرح في عام 2021، بأكثر من خيار على صعيد المحرك.

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وأوضح الموقع الأمريكي، بناء على تصريحات مدير الشركة بالقارة العجوز، فإن طراز Sorento سيتوفر منه في جيله الجديد للمرة الأولى نسخ بمحركات مهجنة، وكهربائية بالكامل.

ونقل "موتور وان" عددا من التفاصيل الخاصة بالإمكانيات التقنية للطراز، منها شاشة داخلية عملاقة بمنطقة التحكم الوسطى ستكون بقياس 21 بوصة.

ومن المنتظر أن تكشف شركة كيا عن مواصفات، وقدرات محرك طراز Sorento نهاية عام 2020 قبيل طرحه مباشرة للبيع بالأسواق.