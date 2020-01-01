في ليلة رأس السنة.. زلزال "الشراكة التركية"يضرب أسعار السيارات

كتب: باسل الحلواني

أعلن كل من شركة دينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، وشركة تويوتا إيجيبت، عن خفض أسعار السيارتين "فيات تيبو"، و"تويوتا كورولا"، ذواتا المنشأ التركي، بمختلف فئاتهما، بخصومات تصل إلى 25 ألف جنيه، وذلك في قبل ساعات من بداية العام الجديد، تزامناً مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية علي السيارات التركية المنشأ، التي من المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، تنفيذاً لبنود اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر وتركيا.

البداية كانت مع إعلان وكيل علامة فيات في مصر، عن أسعار موديلات "تيبو" الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر 189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه

بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه ،وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.وبعد إعلان وكيل فيات عن الأسعار الجديدة بدقائق، كشفت شركة تويوتا إيجيبت عن الأسعار الجديدة لسيارتها كورولا، والتي جاءت كالتالي:- حصلت الفئة الأولى من كورولا، على تخفيض قدره 14 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف.- أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قدره 10 آلاف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 315 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألفاً.- كذلك حصلت الفئة الثالثة على تخفيض بلغ 12 ألف جنيه، ليصبح سعرها 350 ألف جنيه، بدلاً من 362 ألفاً.- بلغ مقدار التخفيض على الفئة الرابعة من كورولا 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لها 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألف جنيه.- حصلت الفئة الأعلى من كورولا على تخفيض قدره 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الجديد 450 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.ومن المنتظر أن تكشف شركة EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، خلال الساعات القليلة القادمة عن الأسعار الجديدة للسيارة رينو ميجان، ذات المنشأ التركي، فيما كشفت مصادر من داخل شركة الفطيم، وكيل علامة هوندا اليابانية، عن عدم استفادة سيارتها "سيفيك" تركية المنشأ، من بنود الاتفاقية لعدم وصول نسبة المكون المحلي التركي بها إلى النسبة التي حددتها الاتفاقية بـ60%.

وتبدأ وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، من اليوم الأربعاء، إزالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات التركية، ذلك إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وأبرمت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر من العام 2005، ودخلت حيز النفاذ في يناير 2007، ويلتزم الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوي وصولًا للإعفاء الكلي في 2020.

كانت مصلحة الجمارك قد أعلنت في يناير الماضي عن وصول نسب الخفض الجمركي على واردات تركيا إلى 90%، وأشارت إلى أن النسبة المتبقية سيتم إزالتها في الأول من يناير 2020 لتصل الرسوم الجمركية إلى "صفر".