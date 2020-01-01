بخصومات تصل إلى 19 ألف جنيه.. "الشراكة التركية" تصل لـ"كورولا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن أحدث قائمة سعرية لموديلات سيارتها الشهيرة "كورولا"، تركية المنشأ، وذلك بعد تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل عليها، تنفيذاً لبنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

ووفقاً للقائمة السعرية التي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منها، فإن أسعار "كورولا"، شهدت تخفيضات على فئاتها الخمس، تصل إلى

19 ألف جنيه.وحصلت الفئة الأولى من كورولا، على تخفيض قدره 14 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف.أما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قدره 10 آلاف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 315 ألف جنيه، بدلاً من 325 ألفاً.وكذلك حصلت الفئة الثالثة على تخفيض بلغ 12 ألف جنيه، ليصبح سعرها 350 ألف جنيه، بدلاً من 362 ألفاً.فيما بلغ مقدار التخفيض على الفئة الرابعة من كورولا 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لها 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألف جنيه.وحصلت الفئة الأعلى من كورولا على تخفيض قدره 19 ألف جنيه، ليصبح السعر الجديد 450 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.