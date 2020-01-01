في أول تراجع لأسعار السيارات التركية.. تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على فيات تيبو

كتب: باسل الحلواني

كشف وكيل علامة فيات في مصر عن أسعار موديلات "تيبو" الجديدة، وذلك بعد التطبيق الرسمي لتخفيض الجمارك بحسب اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية ليصبح رسم الوارد صفر % بداية من غداً الأربعاء الأول من يناير 2020، وجاءت الأسعار الرسمية لـ"تيبو" كالتالي:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر

189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 214900 جنيه.- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه ،وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.