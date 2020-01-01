كتب: باسل الحلواني
كشف وكيل علامة فيات في مصر عن أسعار موديلات "تيبو" الجديدة، وذلك بعد التطبيق الرسمي لتخفيض الجمارك بحسب اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية ليصبح رسم الوارد صفر % بداية من غداً الأربعاء الأول من يناير 2020، وجاءت الأسعار الرسمية لـ"تيبو" كالتالي:
- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر
- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 224900 جنيه.
- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 272900 جنيه.
- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 302900 جنيه.
- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.
- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه ،وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تراجع لأسعار السيارات التركية.. تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على فيات تيبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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