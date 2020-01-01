زيادة 10 آلاف جنيه على إمجراند X7.. "سيارات الوفد" تنشر أحدث قائمة سعرية لـ" جيلي"

كتب: باسل الحلواني

أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة جيلي الصينية في مصر، إلى شبكة موزعيها في مصر قائمة بأسعار طرازات "جيلي"، والتي شهدت زيادة على أسعار موديل 2020 من أيقونتها جيلي إمجراند X7 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة

الاستخدامات.وارتفعت أسعار جيلي إمجراند X7 الجديدة التي تتوفر لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات إلى 309 آلاف جنيه بدلًا من 299 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه بدءاً من غداً.وتقدم جيلي إمجراند X7 الجديدة بمظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو بقوة 131 حصان وعزم أقصى 185 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات.فيما أبقت "غبور"، على أسعار إمجراند x7 2019، عند 279 ألف جنيه، وإمجراند 7 "فيس ليفت"، عند 189 ألف جنيه، وكذلك إمبريال، عند 276.900 جنيه.