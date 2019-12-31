مبيعات السيارات فى السعودية تقفز %18.5 خلال 11 شهراً

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الوكالة الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات “فوكاس تو موف”، تقريراً حول مبيعات السيارات في السعودية التي قفزت بأكثر من %18.5 خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، لتتجاوز 449 ألف سيارة بعد أن هبطت العام الماضى لأدنى مستوى منذ 10 سنوات، حسبما أشار التقرير.

وقد توقعت الوكالة أن تصل مبيعات السوق السعودى خلال شهر ديسمبر 2019 إلى حوالى 80 ألف سيارة، لتتجاوز مستوى “500 ألف وحدة” التى كانت عليه قبل أزمة انخفاض أسعار البترول، وأشارت إلى أن القطاع فى السعودية شهد أكبر انتعاش خلال السنوات من 2010 إلى 2015، وسجل حينها أسرع نمو فى العالم بعد أن تضاعفت مبيعاته إلى 844 ألف وحدة مع نهاية تلك السنوات مقارنة بنحو 449 ألف وحدة قبلها، نتيجة ارتفاع سعر البترول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وقتها.

وقد أوضح التقرير أن تويوتا اليابانية قد حققت مبيعات بحصة سوقية أكثر من %40 فى عام 2010، لكنها هبطت العام الماضى إلى %31، ومن المتوقع أن تصل 30% فى 2019 لأول مرة فى تاريخها بالسوق السعودية، وذلك أيضاً نتيجة ظهور شركات منافسة مثل مازدا اليابانية التى تقدمت حصتها من %2 عام 2015 لتتجاوز %6.6 حالياً.

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وأخيراً، فقد ذكر التقرير أن مبيعات سوق السيارات السعودى خلال أكتوبر بلغت 16.1% بإجمالى 33 ألفاً و122 سيارة، مع تراجع أسعار النفط وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 5%، مما تسبب فى تراجع مستويات الطلب العام على كافة السلع والخدمات، والتى من بينها السيارات.

المصدر: فوكاس تو موف