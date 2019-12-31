- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من السرعة الزائدة التي تؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة عند وقوع حادث.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “كلما زادت سرعتك، ارتفعت نسبة خطورة إصابتك عند الاصطدام، فلا تتخذ قراراً قد يضرك”، كما لفت المرور إلى أن الاصطدام بسرعة 120 كم/ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ15.
وأضاف أن الاصطدام بسرعة 90 كم/ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ10، أما الاصطدام بسرعة 70 كم/ ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ6، فيما يعادل الاصطدام بسرعة 50 كم/ساعة السقوط من الطابق الـ 3.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: الاصطدام على سرعة 120 كم/س يعادل السقوط من الطابق الـ 15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.