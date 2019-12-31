المرور: الاصطدام على سرعة 120 كم/س يعادل السقوط من الطابق الـ 15

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من السرعة الزائدة التي تؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة عند وقوع حادث.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “كلما زادت سرعتك، ارتفعت نسبة خطورة إصابتك عند الاصطدام، فلا تتخذ قراراً قد يضرك”، كما لفت المرور إلى أن الاصطدام بسرعة 120 كم/ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ15.

وأضاف أن الاصطدام بسرعة 90 كم/ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ10، أما الاصطدام بسرعة 70 كم/ ساعة يعادل السقوط من الطابق الـ6، فيما يعادل الاصطدام بسرعة 50 كم/ساعة السقوط من الطابق الـ 3.