السماح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية عبر الجسر، وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الأول من يناير 2020، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في السعودية والبحرين.

وكشفت مصادر أن إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية عبر الجسر، جاء بعد حكم صادر من المحكمة الإدارية بالدمام لمصلحة مواطن أراد عبور الجسر بدراجته النارية.

وفي التفاصيل، تقدم مواطن بدعوي للمحكمة الإدارية بالدمام في شهر ذي القعدة 1439هـ، يطالب بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية بعد أن تم منعه بدون سبب أو سند نظامي، وقضت المحكمة في شوال 1440 بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والسماح للمواطن بالعبور.

وفيما يخص سبب منع المواطن من العبور، فقد أوضحت المؤسسة العامة للجسر أن السبب هو زيادة الحوادث خلال الفترة الماضية، فيما نفي المواطن ذلك حيث لم يُسمح لمستخدمي الدارجات النارية بعبور الجسر بين المملكة والبحرين منذ افتتاحه.