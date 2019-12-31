الخدمة في توجيه سيارات الأجرة ستكون حصرية للسعوديين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “فواز السهلي” نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري، عن أن الخدمة في توجيه السيارات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة، وجاء ذلك خلال حديثه لـ”الإخبارية” حول إطلاق هوية سيارات الأجرة الجديدة في المملكة والتجهيزات التي تتضمنها.

وأضاف السهلي أن خدمة نشاط الأجرة ستُطبَّق عليها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع “العامة الاعتيادية وأجرة المطار وكلاهما باللون الأخضر، والخاصة الفاخرة”، وليست فئة واحدة كما هي الآن.