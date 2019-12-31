الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “فواز السهلي” نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري، عن أن الخدمة في توجيه السيارات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة، وجاء ذلك خلال حديثه لـ”الإخبارية” حول إطلاق هوية سيارات الأجرة الجديدة في المملكة والتجهيزات التي تتضمنها.
وأضاف السهلي أن خدمة نشاط الأجرة ستُطبَّق عليها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تنقسم سيارات الأجرة الجديدة إلى ثلاثة أنواع “العامة الاعتيادية وأجرة المطار وكلاهما باللون الأخضر، والخاصة الفاخرة”، وليست فئة واحدة كما هي الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة في توجيه سيارات الأجرة ستكون حصرية للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.