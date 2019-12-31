استدعاء 5 سيارات بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 5 سيارات بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس، موديلات 2017 إلى 2018، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آلياً وتسرب السائل الهيدروليكي، وهو ما قد يؤدي الي فقد السيطرة على توجيه السيارة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة مالكي هذه السيارات بضرورة التواصل مع شركة “ساماكو للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.