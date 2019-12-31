استدعاء 148 سيارة مرسيدس سي كلاس واي كلاس في المملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 86 سيارة مرسيدس E-Class موديلات 2018، بالاضافة الي 62 سيارة C-Class موديلات 2017 إلى 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية كسر قفل حامل التوجيه، الذي قد يؤدي إلى توقف عجلة القيادة على وضعية واحدة، مما يتسبب في عدم القدرة على توجيه السيارة وزيادة خطر وقوع الحوادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة “ابراهيم الجفالي للسيارات”؛ لإجراء الصلاحات اللازمة مجاناً.
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