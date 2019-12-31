تدشين مشاريع طرق في حائل بتكلفة 880 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن وزير النقل السعودي بمرافقة أمير منطقة حائل، عدد من مشاريع الطرق الخاصة بوزارة النقل بتكلفة تجاوزت 880 مليون ريال سعودي. وكان هناك أيضاً عدد من الجوائز التي حصلت عليها وزارة النقل، حيث فازت بجائزة أمير منطقة حائل المعروفة باسم “بصمة” لهذا العام، نظير جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروع نفق طريق الملك فهد بالمنطقة، كما حصل المهندس “تركي الحميدي الشمري” مدير فرع وزارة النقل في منطقة حائل على جائزة “بصمة أداء”؛ لجهوده في متابعة وسرعة انجاز المشاريع.

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