تعرف على أهم القطاعات المرتبطة بالسيارات الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك عدد من القطاعات المرتبطة بالسيارات ملزمة بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، ومنها محطات وقود السيارات والخدمات التابعة لها، والتي تشمل:

المغسلة.

الورش.

تغيير الاطارات.

المقهي.

التموينات.

تغيير الزيت.

كما تشمل أيضاً ورش السيارات والأنشطة التي لها علاقة بالسيارات مثل :