تعرف على أهم القطاعات المرتبطة بالسيارات الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك عدد من القطاعات المرتبطة بالسيارات ملزمة بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، ومنها محطات وقود السيارات والخدمات التابعة لها، والتي تشمل:
- المغسلة.
- الورش.
- تغيير الاطارات.
- المقهي.
- التموينات.
- تغيير الزيت.
كما تشمل أيضاً ورش السيارات والأنشطة التي لها علاقة بالسيارات مثل :
- البنشر.
- الميزان.
- كهرباء السيارات.
- الزجاج.
- قطع الغيار.
- مغاسل السيارات.
- محلات زينة السيارات.
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