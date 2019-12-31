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تعرف على أهم القطاعات المرتبطة بالسيارات الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك عدد من القطاعات المرتبطة بالسيارات ملزمة بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، ومنها محطات وقود السيارات والخدمات التابعة لها، والتي تشمل:

  • المغسلة.
  •  الورش.
  • تغيير الاطارات.
  •  المقهي.
  • التموينات.
  • تغيير الزيت.

كما تشمل أيضاً ورش السيارات والأنشطة التي لها علاقة بالسيارات مثل :

  • البنشر.
  • الميزان.
  • كهرباء السيارات.
  • الزجاج.
  •  قطع الغيار.
  • مغاسل السيارات.
  •  محلات زينة السيارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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