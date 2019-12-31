هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان في طائرة خاصة

الخليج ٣٦٥ نت – هرب رئيس نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان في تطور مفاجئ بعد حوالي 13 شهر من القبض عليه في نوفمبر 2018، مع انتظاره لمحاكمة في أبريل 2020 لتهم التهرب الضريبي وسوء التصرف المالي إثناء إدارته لنيسان.

وقد خرج غصن من السجن بكفالة 9 مليون دولار ولكن مع متابعة مشددة من السلطات وبعد موافقته على شروط صارمة تشمل التخلي عن جواز السفر وعدم استخدام الانترنت او الايميل وأن يبقى في طوكيو.

وقد ادعت وسائل إعلامية في لبنان أن غصن وصل إلى بيروت من طائرة خاصة قادمة من تركيا، بينما أشارت تقارير أخرى أن غصن غادر اليابان في طائرة خاصة بمساعدة من جهات شبه عسكرية.. ويُذكر أن لبنان لم توقع على معاهدة تسليم المجرمين مع اليابان، ما يعني أنه في الغالب لن تقوم لبنان بإرساله لليابان، خاصة مع شعبيته الكبيرة هناك.

السفير الياباني في لبنان من طرفه صرح: “لا معطيات لدي من الحكومة اليابانية عن هروب كارلوس غصن وفوجئت بما قيل في الإعلام عن عملية أمنية غريبة لتهريبه”، مستبعدا الرواية بشكل مطلق.