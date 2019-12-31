رئيس بي ام دبليو يستخدم المترو تجنباً للازدحام المروري

الخليج ٣٦٥ نت – صرح أوليفر تسيبسه رئيس شركة “بي إم دبليو” الألمانية لإنتاج السيارات، أثناء لقائه مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، أنه يؤيد فكرة تقليل الحركة المرورية في مراكز المدن الكبرى.



جاء تصريح تسيبسه أثناء حديثه حول الازدحام الشديد في المدن، حيث قال: “أجد فكرة خلو وسط المدينة من السيارات جديرة بأن نطمح إلى تحقيقها”، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تمثل قضية التخطيط الذكي للمدينة.

واستكمل رئيس بي ام دبليو حديثه قائلاً: “لماذا يجب على شخص لا يريد إلا التبضع أن يذهب بسيارته إلى المدينة؟ إن هذا لا يمثل مكسبا”.

Advertisements



وأكد رئيس الشركة خلال اللقاء أنه لا يستخدم سيارته الشخصية كثيراً، وأنه يستخدم مترو الأنفاق، كلما أمكن عندما يتوجه إلى وسط مدينة ميونخ لأمور خاصة.

وأضاف تسيبسه أنه يتمنى أن يتم تخطيط المدينة التي تضم المقر الرئيسي لبي إم دبليو بصورة أفضل، لكنه أشار إلى أن هذا صعب الحدوث في ميونخ، “فعلى سبيل المثال أنت لا تحصل من الإدارة الرسمية للمدينة على البيانات التي يحتاجها المرء من أجل التخطيط الذكي وشبكات المواصلات داخل المدينة، ولكن هناك مدن يجري فيها هذا بصورة ممتازة، إلا أن ميونخ ليست من هذه المدن”.



ورداً على الانتقادات الكبيرة الموجهة لصناعة السيارات الكبيرة وتسببها في تلوث المناخ، قال: “هذه المجادلات مجرد تخويف للمواطنين، وليس لها صلة بالواقع، فأكثر السيارات انتهاكا لحماية المناخ هي السيارات الأكبر حجما التي مر عليها 15 عاما”.