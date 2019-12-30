سرقة سيارة ستالين الكلاسيكية النادرة بقيمة تتخطى 10 مليون ريال

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الخليج ٣٦٥ نت – تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن سرقة سيارة كلاسيكية سوفيتية نادرة من طراز “زيس” كانت ملكا للزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين.
ووفقاً لقناة Baza في تطبيق “تلغرام” فإن مجهولين قاموا بسرقة سيارة ستالين الفخمة التي صنعت له خصيصًا، والتي يقدر ثمنها بنحو 2.5 مليون يورو (أي 10.5 مليون ريال).
وأفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن أجهزة الشرطة بدأت في تحقيقات سريعة للتعرف على ملابسات حادث سرقة السيارة السوفيتية الكلاسيكية النادرة.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية في موسكو، إن الشرطة تلقت، في الساعة 12:40، بلاغا بأن مرآبا يقع شمال غربي موسكو، قد تم خلع أبوابه وسرقت منه سيارة نادرة من طراز “زيس”.
وأوضحت تقارير الحادث، أن عملية السرقة تمت عن طريق 6 أشخاص مجهولين، بالاعتماد على شاحنتين لسحب السيارة وحملها سريعًا بعيدًا عن الأنظار وكاميرات المراقبة.
يشار إلى أن مصنع “ستالين” للسيارات هو من قام بتصنيع السيارة الكلاسيكية، حيث تم تجميع 56 سيارة، وقد تم استخدام جميع السيارات من قبل القيادة الحزبية العليا في الاتحاد السوفيتي، وتم بيعها لاحقًا إلى دول أخرى.
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