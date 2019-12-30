مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر بوضوح في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مجموعة جديدة من الصور التجسسية عن الكثير من تفاصيل التصميم لسيارة مرسيدس بنز S-Class 2021، حيث حصلت على واجهة أمامية محدثة ومصابيح خلفية جديدة، في حين أن أغطية المرآة وجميع الأعمدة كانت مكشوفة تماماً في اللقطات التجسسية.

علمنا الآن أن الجيل التالي من S-Class ستحصل على إعادة تصميم شاملة وفقاً لأحدث لغات تصميم مرسيدس، ولكن في سيارة بهذا الحجم الكبير، فقد بدا أن تقليص حجم المصابيح بديهياً إلى حد ما، وهذه المرة قام مصممي Kolesa بصناعة تصميم أكثر واقعية معتمد على اللقطات التجسسية، حيث حصلت على مقابض أبواب وتصميم خلفي أكثر قوة، ومصابيح خلفية أنيقة تبدو مثل مزيج بين تلك الموجودة في CLA وCLS وA-Class سيدان.

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أما بالنسبة للداخلية، فنحن نعلم أن طراز بنز الرائد القادم سيتخلى عن التصميم الأفقي للشاشتين لصالح تصميم أكثر شبهاً بتسلا، باستخدام شاشة ضخمة رأسية بدلاً من الكونسول الوسطي التقليدي.

كما يقال إن سيارة مرسيدس S-Class 2021 ستحصل على قوتها من تشكيلة محركات تعمل بالبنزين والديزل بست أسطوانات سعة 2.9 لتر و3 لتر، مع نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كم لكل شحنة، في حين سيحصل إصدار AMG على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو.