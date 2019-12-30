فورد F-650 بقيمة نصف مليون ريال هي إحدى أضخم وأغرب سيارات البيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – الجميع يعرف سلسلة سيارات F بيك اب لفورد، والتي تبدأ من F-150 الأشهر ثم نصعد إلى F-250 وF-350 للراغبين في إمكانات عملية أفضل ومستويات أداء أقوى.. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن السلسلة تصعد لأعلى من هذا، إلى F-650 وحتى F-750.

وقد بدأت فورد ببناء موديلات F-650 من 2000، مع طرحهم بجسد أساسي جدا يشمل مقصورة وشاسيه مكشوف بالخلف، والسبب أن معظم سيارات F-650 يتم استخدامها لأغراض تجارية مثل شاحنات توصيل البضائع والقمامة وسيارات الإسعاف، مع وجود عدد من الشركات المتخصصة في تحويل F-650 إلى منتج نهائي مناسب لرغبة العميل.

هذه النسخة تحديدا التي ترونها هنا قادمة من شركة Super Trucks، وتعتمد على محرك V8 سعة 6.7 لتر بقوة 330 حصان وعزم دوران 1017 نيوتن.متر، بحجم هائل ومقصورة عملية أكثر منها فاخرة، مع وجود البلاستيك في كل مكان باستثناء المقاعد الجلدية المريحة نسبيا.

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قيادة F-650 هي تجربة غريبة لا شك خاصة وأن ارتفاعها يجعلها أقرب لشاحنة نصف نقل كبيرة، ما يعني صعوبة استخدامها للقيادة اليومية الطبيعية، وصعوبة ركنها داخل الجراجات التقليدية.. ولكنها تظل تجربة فريدة جدا من نوعها لعاشقي البيك اب.