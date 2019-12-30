تتصدرها شيفروليه.. ننشر القائمة الكاملة لأكثر 10 علامات تجارية مبيعًا في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت أحدث بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن أكثر 10 علامات مبيعاً في سوق السيارات المصرية، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى نوفمبر من العام نفسه.

وجاءت علامة شيفروليه الأمريكية في مقدمة العلامات الأكثر مبيعاً في مصر، بعد أن تمكنت من بيع 37.4 ألف سيارة، مستحوذة على حصة سوقية تقدر بـ23.3%.

حلت علامة نيسان اليابانية، في المركز الثاني، بإجمالي مبيعات يقدر بـ 19 ألف وحدة، بحصة سوقية تقدر بـ11.8%.

واستحوذت علامة هيونداي الكورية الجنوبية،

على المركز الثالث في قائمة أكثر 10 علامات تجارية مبيعاً في مصر، بإجمالي مبيعات يقدر بـ16.7 ألف سيارة، بحصة سوقية قدرها 10.4%.أما علامة تويوتا اليابانية، فحلت رابعاً في القائمة، بعدما نمكنت من بيع 16 ألف مركبة، بحصة سوقية 10%.واقتنصت "رينو" الفرنسية، المركز الخامس، ضمن أكثر 10 علامات تجارية مبيعاً في مصر خلال الـ11 الأولى من العام، بإجمالي مبيعات 12.2 ألف مركبة، وحصة سوقية بلغت 7.6%.وفي المركز السادس جاءت علامة كيا الكورية الجنوبية، محققة إجمالي مبيعات خلال أول 11 شهراً من 2019 تقدر بـ 7.8 ألف مركبة، وحصة سوقية قدرها 4.9%.فيما استقرت علامة بيجو الفرنسية، في المركز السابع، بعد أن تمكنت من بيع 7 آلاف وحدة، بحصة سوقية 4.3%.أما علامة بي واي دي الصينية، فحققت مبيعات تقدر بـ5.5 آلاف سيارة، لتقتنص المركز الثامن في القائمة، بحصة سوقية قدرها 3.5%.وفي المرتبة التاسعة حلت علامة شيري الصينية، بإجمالي مبيعات 4.6 ألف مركبة، وحصة سوقية بلغت 2.9%.وتذيلت القائمة علامة كينج لونج الصينية، التي باعت حوالي 4.2 ألف سيارة، مستحوذة حصة سوقية بلغت 2.7%.