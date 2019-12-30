زيادة جديدة في سعر هذه السيارة بداية من 2020

كتب: باسل الحلواني
كشف عدد من موزعي شركة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، عن إخطارهم بزيادة أسعار السيارة شيري "تيجو 3" 2020 رسمياً، بدايةً من شهر يناير القادم.
ووفقاً لموزعي "شيري"، فإن مقدار الزيادة على"تيجو 3" المجمعة محلياً، يبلغ حوالي ألف جنيه، لتباع السيارة بـ235 ألف جنيه، بدلاً من 234 ألفاً.
وكانت "جي بي غبور أوتو"، قد أقرت زيادة على "تيجو 3"، مطلع "ديسمبر"الجاري، بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، لتباع السيارة بسعر رسمي ٢٣٤ ألف جنيه بدلاً من ٢٣٢ ألف جنيه.
وكان وكيل شيري في مصر، قد كشف عن طراز "تيجو 3"، المُحسن "فيس ليفت"، موديل 2020، خلال "أكتوبر" الماضي.
وتحمل السيارة محركاً سعة ١٦٠٠ سي سي، بقوة ١٢٦ حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT .
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