تغييرات جذرية في خريطة المنافسة بسوق السيارات 2020

كتب: باسل الحلواني

شهد عام 2019 العديد من المتغيرات التي طرأت على قطاع السيارات في مصر، وأثرت بشكل كبير على خريطة المنافسة، لعل أبرزها تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية خلال "يناير" الماضي، والتي أدت إلى تراجع أسعار العديد من السيارات سواء الأوروبية أو غير الأوروبية.

كذلك فإن تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وقرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بخفض أسعار الفائدة، ورفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي

Advertisements

دخولهم الشهرية، سوف يكون لها أثر كبير على مبيعات السيارات وفقاً للخبراء والمتخصصين.

يرى جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، أن التنافس بين وكلاء السيارات، والخصومات والعروض السعرية، التي قدمتها الشركات خلال عام 2019، وتصب في المقام الأول لصالح العملاء، سيكون لها أثر كبير على شكل السوق خلال العام القادم.

وصرح "الخالدي"، بأن انخفاض أسعار العملة الأجنبية، في ظل الاستقرار الاقتصادي، ساهم في تراجع أسعار السيارات أيضاً، لافتاً إلى أن

عام 2020، سوف يشهد تغييرات جذرية فى خريطة المنافسة بسوق السيارات.

وقال عضو رابطة تجار السيارات، إن خفض أسعار الفائدة، وكذلك القرار الأخير للبنك المركزي، الخاص برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي

دخولهم الشهرية، بدلا من 35%، سوف يسهم في تنشيط المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، نظراً لأن سوق السيارات المصرية، سوق تقسيط في المقام الأول، وليس سوق نقدي، حيث تصل نسبة المعاملات التجارية في نظام التقسيط إلى حوالي 80% من حجم السوق، متوقعاً أن يشهد الربع الثاني من 2020، تحسناً في المبيعات.