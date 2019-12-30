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الخليج ٣٦٥ نت – ماني خوشبين هو رئيس شركة خوشبين للعقارات في كاليفورنيا، كما أنه من أهم مجمعي السيارات النادرة والخارقة في العالم، لتشمل مجموعته إصدارات خاصة من كوينيجسيج وبوجاتي ومكلارين وباجاني وغيرهم.
كما أن خوشبين من محبي علامة “هيرميز” العالمية الفاخرة، وقد طلب من باجاني التعاون مع هيرميز لتصميم إصدار خاص لموديل هوايرا، كما طلب من بوجاتي تصميم إصدار خاص لبوجاتي بلمسات من هيرميز، والتي تم الكشف عنها مؤخرا.
والآن مع وصول سيارته البيضاء الناصعة، نشر خوشبين فيديو لتجربته للشيرون الوحيدة من نوعها في العالم للمرة الأولى، وقد صرح الرجل أن العمل على الإصدار بدأ من أربعة أعوام، مشيرا إلى تجربته لعدة سيارات شيرون أخرى قبل قراره وتصميمه بالحصول على هذا الإصدار الخاص.
والنتيجة مبهرة بالفعل، وحتى داخلية السيارة ناصعة البيضاء مع شعارات وجلود من هيرميز ولمسات أخرى في الخارجية لتمييزها عن أي شيرون أخرى بالعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مالك بوجاتي شيرون هيرميز الوحيدة من نوعها يجرب سيارته لأول مرة “فيديو وصور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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