بي ام دبليو تدشن X7 بيك اب الوحيدة من نوعها في متحفها

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس خاطرت بتطوير X-Class بيك اب الفاخرة المبنية على نيسان نافارا ويبدو أن الرهان فشل مع تناقل الإشاعات عن توقف البيك اب قريبا لضعف الطلب، وفي المقابل أكدت بي ام دبليو مرارا وتكرارا أنه لا يوجد سوق حقيقي لسيارات البيك اب الفاخرة، رغم قيام الشركة بصنع عدد من سيارات البيك اب الوحيدة من نوعها على مدار الأعوام، آخرهم الـ X7 بيك اب.

والآن قامت بي ام دبليو بعرض السيارة في متحفها في بافاريا قرب المقرات الرئيسية للشركة، وهي أول مرة نرى فيها السيارة مباشرة والتشابهات الواضحة مع X7 SUV المبنية عليها.

وقد تم تطوير البيك اب على مدار عشرة أشهر على يد فريق صغير من المتدربين، مع كونها أطول بـ 10 سنتيمتر من الـ SUV مع تخفيف وزنها بـ 200 كيلوجرام بفضل الاستخدام المكثف للبلاستيك المدعم بالألياف الكربونية، مع نظام تعليق هوائي ومقصورة تسع خمسة أفراد بشكل فاخر ومريح.

وبينما ترفض بي ام دبليو واودي فكرة تطوير موديلات بيك اب، تتجه هيونداي وكيا بثبات للمشروع، مع بدء إنتاج هيونداي سانتاكروز في 2021، بينما ستنطلق كيا بيك اب الجديدة في 2022 أو 2023.