“بالفيديو” سيدة عمرها 80 عاماً تقود اودي R8 على سرعة 300 كم/س!

الخليج ٣٦٥ نت – ميشا كارودين قضى العامين الماضيين في القيادة أو تدريب الآخرين على القيادة في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة، لدرجة قيامه بتجربة إكمال دورة كاملة أثناء تغطية عينيه.. ولمشاركة حبه لهذه الحلبة، قام ميشا بدعوة جدته للتجربة معه داخل سيارة اودي R8.

ميشا اختار اودي R8 بيرفورمانس بمحرك V10 لجدته، وهي السيارة المثالية للانطلاق لسرعة تتعدى 300 كم\س على المضمار، وتتمتع السيارة بقوة 600 حصان.

كما ان اودي R8 تتمتع بداخلية واسعة نسبية، ما يعني سهولة الدخول والخروج منها لجدته، مقارنة بالسيارات المنافسة من لامبورجيني وفيراري، خاصة وأن ميول اودي تظل مركزة على الفخامة والراحة بجانب الأداء العالي.

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ونرى في الفيديو المرفق استمتاع جدة ميشا بالتجربة حول الحلبة بهدوء واطمئنان لمهارة حفيدها وخبرته الواسعة بأركان ومنعطفات المضمار.