"المنصور" تطرح "الدبابة" بباقة جديدة من التجهيزات

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن أحدث نسخة من سيارتها "البيك أب" الشهيرة "شيفورليه الدبابة"، والتي زودت بباقة جديدة من الكماليات، أهمها كاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وشاشة لمسية، وبلوتوث. تقدم "المنصور للسيارات"، مجموعة متنوعة من برامج التقسيط لـ" شيفروليه الدبابة "، بفترة سداد تصل لـ 5 سنوات، وأول قسط بعد 3 شهور. بفترة سداد تصل لـ 5 سنوات، وأول قسط بعد 3 شهور. كما قدمت عرضاً خاصاً على مصروفات الصيانة، لتسهيل إجراء الصيانة بالتقسيط على 6 أشهر، بدون فوائد لحاملي بطاقات فيزا البنك الأهلي المصري. وتحمل شيفروليه الدبابة محركاً تربو ديزل 2499 سي سي، 4 أسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية، بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة، ما يمنحها قدرة على شحن أثقل الحمولات بمعدلات استهلاك اقتصادية. ويبلغ وزن شيفروليه الدبابة بكامل الحمولة 2700 كجم، ويتسع صندوقها الخلفي ( طول 2300 مم*عرض 1700 مم*ارتفاع 380 مم). Advertisements

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