"هيونداي" تكشف عن مفاجأة لعشاق السيارات الصغيرة في 2020

كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن الموعد الرسمي للإعلان عن الجيل الجديد من سيارتها الصغيرة الشهيرة I100.

وأكدت الشركة أنها تعتزم رفع الستار عن أيقونتها الشهيرة التي حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، خلال فعاليات معرض فيينا الدولي للسيارات في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2020.

وبحسب من تداولته مواقع السيارات العالمية المتخصصة، فإن السيارة الجديدة يتوفر لها محركات تغطي نطاق القوة الممتد

بين 67 حصانا إلى 84 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ويدوي خماسي التعشيقات.

وتأتي السيارة الجديدة بطول 3.67 متر مع عرض 1.68 متر وارتفاع 1.48 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.42 متر ساعدت على استيعاب السيارة 4 أو 5 مقاعد، وما يصل إلى 1050 لترا من الأمتعة.

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تمتاز سيارة هيونداي الجديدة من خلال

LED

Auto

Carplay

شبكة المبرد العريضة في تصميم قرص العسل تحتضنه مصابيح الضوء النهاري العاملة بتقنية، وتتمتع المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وفتحات تهوية جديدة مع شاشة لمسية ملونة بقياس 8 بوصة، كما تقدم السيارة نظامي دمج الهواتف الذكية أندرويدوأبل

وتستند السيارة على حزمة من أنظمة السلامة مثل باقة SmartSense، والتي تضم مساعد الحفاظ على حارة السير ونظام التعرف على تعب قائد السيارة ومساعد الضوء العالي ونظام التعرف على العلامات المرورية مع نظام الكبح الاضطراري المعتمد على كاميرا متعددة الوظائف بالزجاج الأمامي.