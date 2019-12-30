سانج يونج كوراندو تستعد للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة سانج يونج مؤخراً بالتعاون مع فريقها الخاص بسباقات السيارات عن مركبتها الخاصة التي ستشارك بها في رالي داكار السعودية 2020، والتي تأتي باسم سانج يونج كوراندو DKR.

سيتولى قيادة سيارة سانج يونج كوراندو DKR رباعية الدفع السائقين المحترفين أوسكار فويرتس ودييجو فاليجو، وذلك بعد أن تمكنت السيارة ذاتها في 2018 من الحصول على المركز الثاني بالسباق ذاته ضمن فئة المستجدين إضافة للمركز الرابع في فئة T1.3K، في حين تمكنت سانج يونج من احتلال المرتبة الثالثة بفئة T1.3 خلال 2019، حيث تأمل الشركة أن تصل لمرتبة أعلى في الدورة 42 من رالي داكار الذي سيعقد في المملكة.

تأتي سانج يونج كوراندو DKR مستندة على شاصيه متعدد الأعمدة مع قفص مدمج مضاد للانقلاب بتقنيات تدعيم خاصة ومركز جاذبية منخفض بشدة مع متانة أعلى ووزن منخفض لتحسين الكفاءة والأداء على مختلف التضاريس مع تجربة قيادة ديناميكية وذات توجيه دقيق مع اعتمادية عالية، في حين تستخدم السيارة محرك V8 سعة 6.2 لتر مجهز للسباقات بقوة 450 حصان مع تقنيات خاصة لحقن الوقود ومع اتباع معايير الاتحاد الدولي للسيارات.

يذكر أن رالي داكار 2020 سوف يعقد بالمملكة العربية السعودية في الفترة بين 5 إلى 17 يناير القادم، وذلك على مسافة 7,800 كم في الصحاري السعودية الواسعة، على أن ينطلق السباق من جدة، وتبدأ الفرق بعدها بالسير مسافة 752 كم عبر الكثبان السريعة المتعرجة حتى الشمال لمسافة 900 كم عبر مشروع البحر الأحمر ويصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، في حين ستكون الفقرة الأخيرة من السباق تمر عبر مجموعة من الوديان والجبال التي يصل ارتفاعها إلى 1400 متر عن أعلى نقطة.